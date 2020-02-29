Банки-агенты АИКГФ в январе выдали ипотечных кредитов на 6,1 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму 6,1 млн манатов, что на 53,1% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, АИКГФ в январе 2020 года рефинансировал кредитов на сумму 3,5 млн манатов (спад на 84,7% по сравнению с январем 2019 года - ИФ).

Фонд в январе 2019 года получил из госбюджета 17,8 млн манатов для финансирования социальной ипотеки.

АИКГФ в январе не привлекал средства от размещения облигаций.

В 2019 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 173,6 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А. Мамедов