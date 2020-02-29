В Турции утверждают, что ее военные уничтожили в Сирии некий объект для хранения или производства химоружия

Военные Турции в ночь на субботу уничтожили в Сирии некий объект, использовавшийся для хранения или производства химического оружия, передают западные СМИ со ссылкой на неназванное официальное турецкое лицо.
По его данным, объект, о котором идет речь, расположен примерно в 13 км к югу от Алеппо. Помимо этого, силы Турции уничтожили, по словам источника, и другие объекты сирийских правительственных сил в ответ на атаку, в которой ранее на этой неделе погибли 33 военнослужащих Турции. О каких именно объектах идет речь, в сообщениях не уточняется.
В то же время близкие к сирийской оппозиции наблюдатели утверждают, что силы Турции на самом деле поразили военный аэропорт в восточной части Алеппо, где нет ни производства, ни хранения химического оружия.
Ситуация в зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась. Накануне в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.
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