Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе сократилась до 51% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе 2020 года сократились на 0,6% – до 8 млрд 588,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 2,6% - до 4 млрд 388,6 млн манатов или 51,1% всех вкладов населения (по итогам 2019 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 52,2%).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2020 года вырос на 1,6% - до 4 млрд 199,9 млн манатов или 48,9% всех вкладов.
На 31 января 2020 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 165,4 млн манатов, нерезидентов – 423,1 млн манатов. С начала года вклады резидентов сократились на 0,5%, нерезидентов – на 2,6%.
В целом, на 1 февраля, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 24 млрд 837,1 млн манатов, что на 0,4% больше показателя на конец 2019 года.
А. Мамедов
Конституционный суд Азербайджана 5 марта проведет заседание, посвященное утверждению итогов парламентских выборов
Азербайджан проведет широкомасштабные командно-штабные учения
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
Азербайджан полностью приостанавливает авиасообщение с Ираном – AZAL
Азербайджан ограничил воздушное и сухопутное сообщение с Ираном
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов для бурения 20 субартезианских колодцев в Агдамском районе
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС
Число жертв коронавируса в Иране возросло до 43 человек, заражены 593 человека
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал B2B FORUM BAKU
Творчество художников Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде глазами бакинских школьников
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта