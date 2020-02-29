Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе сократилась до 51% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе 2020 года сократились на 0,6% – до 8 млрд 588,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 2,6% - до 4 млрд 388,6 млн манатов или 51,1% всех вкладов населения (по итогам 2019 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 52,2%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2020 года вырос на 1,6% - до 4 млрд 199,9 млн манатов или 48,9% всех вкладов.

На 31 января 2020 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 165,4 млн манатов, нерезидентов – 423,1 млн манатов. С начала года вклады резидентов сократились на 0,5%, нерезидентов – на 2,6%.

В целом, на 1 февраля, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 24 млрд 837,1 млн манатов, что на 0,4% больше показателя на конец 2019 года.

А. Мамедов