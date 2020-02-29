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Регион 29.02.2020 14:30

Эрдоган заявил, что попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил против Асада в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает намерений РФ в Сирии, и попросил президента России Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе, передает в субботу "Дейли сабах".

"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных одних в борьбе с режимом", - цитирует его газета.

"Мы не можем понять, каковы российские намерения там", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как возможность расширения своих границ.

"Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Эрдоган также заявил, что в настоящее время на территории Турции находятся 3,7 млн беженцев из Сирии. По его словам, у границы сейчас находятся 1,5 млн сирийцев, а в целом к границам Турции направляются 4 млн человек.

"Наша страна не в состоянии справиться с новой волной беженцев", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЭРДОГАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]