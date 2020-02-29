Помпео прибыл в Доху для подписания соглашения с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Катара для подписания соглашения с делегацией афганского движения "Талибан", сообщили в субботу афганские СМИ, разместив видео прибытия американского дипломата в отель, где проходят переговоры.
Детали предполагаемого документа пока не известны, но как отмечается, соглашение откроет путь к началу межафганского диалога.
Между тем, в субботу в Кабул для переговоров с руководством Афганистана прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы еще раз заявляем о нашей совместной приверженности мирному урегулированию в Афганистане. Я поблагодарил НАТО за непоколебимую приверженность продолжать оказывать поддержку афганским национальным силам в деле обеспечения мира и безопасности в стране", - написал в твиттере после встречи с генсеком НАТО глава исполнительной власти Афганистана и кандидат в президент Абдулла Абдулла.
Абдулла также встречался с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Норвегии Аудуном Халвордсеном.
"Мы обсудили двусторонние отношения, афганский мирный процесс и последние политические события. Мы благодарны Норвегии за предложение провести межафганские мирные переговоры в этой стране", - отметил афганский политик.
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