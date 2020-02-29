Число жертв коронавируса в Иране возросло до 43 человек, заражены 593 человека

Не менее 43 человек скончались в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минздрава страны.
Всего в стране выявлено 593 случая заражения новым типом коронавируса.
Медики призывают иранцев избегать мест высокого скопления людей и ограничить по возможности поездки и путешествия.
В странах Ближнего Востока к настоящему моменту выявили более 720 случаев заражения вирусом.
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