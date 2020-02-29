Число жертв коронавируса в Иране возросло до 43 человек, заражены 593 человека

Не менее 43 человек скончались в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минздрава страны.

Всего в стране выявлено 593 случая заражения новым типом коронавируса.

Медики призывают иранцев избегать мест высокого скопления людей и ограничить по возможности поездки и путешествия.

В странах Ближнего Востока к настоящему моменту выявили более 720 случаев заражения вирусом.