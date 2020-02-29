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Регион 29.02.2020 16:12

Число жертв коронавируса в Иране возросло до 43 человек, заражены 593 человека

Не менее 43 человек скончались в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минздрава страны.

Всего в стране выявлено 593 случая заражения новым типом коронавируса.

Медики призывают иранцев избегать мест высокого скопления людей и ограничить по возможности поездки и путешествия.

В странах Ближнего Востока к настоящему моменту выявили более 720 случаев заражения вирусом.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]