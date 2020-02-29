У двух граждан Азербайджана выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксированы еще 2 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

"У двух граждан Азербайджана, возвратившихся из Ирана выявлено заражение коронавирусом. Они помещены в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба.

По данным штаба, заражение коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациентов стабильное.

«Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировали больные», - указывает штаб.

Это уже третий факт заражения коронавирусом на территории Азербайджана. Накануне штаб подтвердил факт заражения у гражданина России, который прибыл из Ирана.

А. Мамедов