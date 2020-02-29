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Здравоохранение 29.02.2020 15:12

Азербайджан ограничил воздушное и сухопутное сообщение с Ираном

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приняло решение об ограничении авиасообщение с Ираном, говорится в сообщении AZAL.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, AZAL вводит ряд ограничений на рейсах в Иран и из Ирана. С 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по направлению Тегеран-Баку будут допущены только граждане Азербайджана, а на рейсы Баку-Тегеран - граждане Ирана", - отмечается в сообщении ЗАО.

По информации AZAL, пассажиры, не попадающие под указанные выше критерии, смогут вернуть авиабилеты по месту приобретения, а в случае покупки онлайн через официальный сайт - обратившись в круглосуточный колцентр авиакомпании: [email protected]

Кроме того, как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Кабинета министров, принято решение об ограничении сухопутного сообщения с Ираном на 2 недели.

"Учитывая советы ВОЗ и опыт других стран принято решение об ограничении сухопутного сообщения с Ираном начиная с 16:00 29 февраля сроком на 2 недели. Необходимый коридор для выхода граждан Ирана из Азербайджана и возвращения наших граждан будет обеспечен. В случае необходимости граждане Ирана смогут получить визы на гуманитарной основе", - отметили в Кабмине.

Как уже сообщалось ранее, соответствующие структуры Международного аэропорта Гейдар Алиев совместно с Государственным таможенным комитетом и министерством здравоохранения Азербайджана усилили санитарно-карантинный контроль на рейсах, прилетающих из Ирана, предприняты дополнительные меры в этом направлении.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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