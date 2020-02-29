Азербайджан ограничил воздушное и сухопутное сообщение с Ираном

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приняло решение об ограничении авиасообщение с Ираном, говорится в сообщении AZAL.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, AZAL вводит ряд ограничений на рейсах в Иран и из Ирана. С 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по направлению Тегеран-Баку будут допущены только граждане Азербайджана, а на рейсы Баку-Тегеран - граждане Ирана", - отмечается в сообщении ЗАО.

По информации AZAL, пассажиры, не попадающие под указанные выше критерии, смогут вернуть авиабилеты по месту приобретения, а в случае покупки онлайн через официальный сайт - обратившись в круглосуточный колцентр авиакомпании: [email protected]

Кроме того, как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Кабинета министров, принято решение об ограничении сухопутного сообщения с Ираном на 2 недели.

"Учитывая советы ВОЗ и опыт других стран принято решение об ограничении сухопутного сообщения с Ираном начиная с 16:00 29 февраля сроком на 2 недели. Необходимый коридор для выхода граждан Ирана из Азербайджана и возвращения наших граждан будет обеспечен. В случае необходимости граждане Ирана смогут получить визы на гуманитарной основе", - отметили в Кабмине.

Как уже сообщалось ранее, соответствующие структуры Международного аэропорта Гейдар Алиев совместно с Государственным таможенным комитетом и министерством здравоохранения Азербайджана усилили санитарно-карантинный контроль на рейсах, прилетающих из Ирана, предприняты дополнительные меры в этом направлении.

А. Мамедов