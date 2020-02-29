Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев, сообщает "Анадолу".
"Турция открыла границы, и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тыс. беженцев (из Сирии - ИФ)", - заявил Эрдоган.
Он отметил, что, вероятно, за сегодняшний день через границу пройдут 25-30 тыс. беженцев.
"Турция и далее будет пропускать беженцев через границу", - пообещал Эрдоган, указав на то, что Анкара не в состоянии справиться с наплывом сирийцев, бегущих из своей страны.
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