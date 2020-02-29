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Талибы и США подписали историческое мирное соглашение в Катаре

Представители США и афганской группировки "Талибан" в присутствии наблюдателей подписали в Дохе историческое соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

На церемонии подписания этого соглашения присутствуют представители порядка 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее ряд западных СМИ передали со ссылкой на текст декларации, что, согласно этому документу, Соединенные Штаты и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории в течение 14 месяцев при условии, что движение "Талибан" будет соблюдать соглашение.

Согласно прописанным в декларации условиям, сначала иностранный воинский контингент в Афганистане будет сокращен до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней со дня подписания соглашения в Дохе.

В итоге США и их партнеры "завершат полный вывод оставшихся сил в Афганистане в течение 14 месяцев и выведут все свои силы с оставшихся баз".

В течение последней недели на территории Афганистана сохраняется режим "снижения насилия", который распространяется на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Согласно официальным данным, в период с 22 февраля, когда режим вступил в силу, значительно снизилось количество инцидентов в сфере безопасности.

Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Переговорный процесс на протяжении долгого времени проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

В январе, однако, мятежники заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов. В США требовали, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ТАЛИБЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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