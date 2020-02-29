Азербайджан полностью приостанавливает авиасообщение с Ираном – AZAL

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приняло решение полностью приостановить авиасообщение с Ираном, говорится в сообщении AZAL.
"Согласно обновленной информации, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, AZAL приостанавливает авиасообщение с Ираном.", - отмечается в сообщении ЗАО.
По информации AZAL, сегодня вечером авиакомпанией Buta Airways будет выполнен последний рейс J2-9005 по направлению Баку-Тегеран, который вернется из аэропорта имени Имама Хомейни без пассажиров.
"Рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев также приостановит авиакомпания Iran Air", - говорится в сообщении.
Ранее AZAL сообщил об ограничении авиасообщения с Ираном. Кроме того, Азербайджан также ограничил сухопутное сообщение с Ираном на 2 недели.
А. Мамедов
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