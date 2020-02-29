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Здравоохранение 29.02.2020 17:41

Азербайджан полностью приостанавливает авиасообщение с Ираном – AZAL

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приняло решение полностью приостановить авиасообщение с Ираном, говорится в сообщении AZAL.

"Согласно обновленной информации, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, AZAL приостанавливает авиасообщение с Ираном.", - отмечается в сообщении ЗАО.

По информации AZAL, сегодня вечером авиакомпанией Buta Airways будет выполнен последний рейс J2-9005 по направлению Баку-Тегеран, который вернется из аэропорта имени Имама Хомейни без пассажиров.

"Рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев также приостановит авиакомпания Iran Air", - говорится в сообщении.

Ранее AZAL сообщил об ограничении авиасообщения с Ираном. Кроме того, Азербайджан также ограничил сухопутное сообщение с Ираном на 2 недели.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]