Конституционный суд Азербайджана 5 марта проведет заседание, посвященное утверждению итогов парламентских выборов

Конституционный суд Азербайджана 5 марта проведет заседание, посвященное проверке и утверждению документов по итогам внеочередных парламентских выборов, проведенных 9 февраля, отмечается в сообщении суда.
"Судебное заседание по особому конституционному производству, связанное с проверкой документов, представленных ЦИК Азербайджана в Конституционный суд в связи с проведенными 9 февраля 2020 года внеочередными выборами в Милли Меджлис, и утверждением итогов выборов, состоится 5 марта", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Явка на выборах составила 46,84%. При этом ЦИК аннулировал результаты досрочных парламентских выборов по 328 избирательным участкам.
А. Мамедов
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