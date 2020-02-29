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Внутренняя политика 29.02.2020 18:10

Конституционный суд Азербайджана 5 марта проведет заседание, посвященное утверждению итогов парламентских выборов

Конституционный суд Азербайджана 5 марта проведет заседание, посвященное проверке и утверждению документов по итогам внеочередных парламентских выборов, проведенных 9 февраля, отмечается в сообщении суда.

"Судебное заседание по особому конституционному производству, связанное с проверкой документов, представленных ЦИК Азербайджана в Конституционный суд в связи с проведенными 9 февраля 2020 года внеочередными выборами в Милли Меджлис, и утверждением итогов выборов, состоится 5 марта", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Явка на выборах составила 46,84%. При этом ЦИК аннулировал результаты досрочных парламентских выборов по 328 избирательным участкам.

А. Мамедов

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Тэги: ВЫБОРЫ, СУД, КОНСТИТУЦИОННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]