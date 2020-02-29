Прогресса по Идлибу можно добиться только на переговорах Эрдогана с Путиным - Чавушоглу

Прогресс в решении кризиса в Идлибе возможен только на переговорах президентов Турции и РФ - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, запланированных на начало марта, заявил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Он напомнил о прошедших на этой неделе в Анкаре переговорах по Идлибу между делегациями РФ и Турции.
"Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран - Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", - сказал Чавушоглу, слова которого приводит агентство "Анадолу".
В настоящее время Чавушоглу находится в Дохе.
В Идлибе сирийские правительственные войска проводят операцию против боевиков, поддержку которым оказывает Анкара. Ситуация осложняется наличием в Идлибе турецких наблюдательных пунктов, которые зачастую находятся на занятых правительственными силами территориях. В последние дни регулярно поступают сообщения о сирийских ударах по позициям ВС Турции в Идлибе, а также - об ответных турецких ударах.
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