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Регион 29.02.2020 20:53

Прогресса по Идлибу можно добиться только на переговорах Эрдогана с Путиным - Чавушоглу

Прогресс в решении кризиса в Идлибе возможен только на переговорах президентов Турции и РФ - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, запланированных на начало марта, заявил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил о прошедших на этой неделе в Анкаре переговорах по Идлибу между делегациями РФ и Турции.

"Однако прогресса можно добиться лишь по итогам встречи лидеров двух стран - Эрдогана и Путина, которая запланирована на первую неделю марта", - сказал Чавушоглу, слова которого приводит агентство "Анадолу".

В настоящее время Чавушоглу находится в Дохе.

В Идлибе сирийские правительственные войска проводят операцию против боевиков, поддержку которым оказывает Анкара. Ситуация осложняется наличием в Идлибе турецких наблюдательных пунктов, которые зачастую находятся на занятых правительственными силами территориях. В последние дни регулярно поступают сообщения о сирийских ударах по позициям ВС Турции в Идлибе, а также - об ответных турецких ударах.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]