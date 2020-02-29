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Дальнее зарубежье 29.02.2020 22:54

Межафганские переговоры начнутся после освобождения 5 тыс. заключенных талибов - декларация

Переговоры между Кабулом и членами движения "Талибан" начнутся после освобождения 5 тыс. заключенных талибов и 1 тыс. афганцев, указано в декларации, подписанной США и талибами в Дохе.

Декларация также предусматривает, что после этого обмена остальных заключенных также освободят в течение трех месяцев.

Старт переговоров запланирован на 10 марта. Ранее эту же дату называли различные СМИ со ссылкой на источники. Место переговоров в тексте не указано.

Талибы в декларации обещают, что "не позволят ни одному из своих членов или представителей других группировок, включая "Аль-Каиду", использовать афганскую землю, чтобы угрожать безопасности Соединенных Штатов и их союзников". Также они гарантируют, что запретят членам движения сотрудничать с группировками или лицами, которые угрожают США.

США, как сообщалось ранее, согласно декларации, обещают вывести всех своих военнослужащих, также силы коалиции с афганской территории в течение 14 месяцев при условии, что движение "Талибан" будет соблюдать соглашение.

При этом и госсекретарь США Майк Помпео, и министр обороны США Марк Эспер после подписания соглашения заявили, что США могут в любой момент либо отказаться, либо скорректировать темпы вывода войск в том случае, если талибы не будут соблюдать договоренности.

Подписание исторического соглашения между талибами и представителями США состоялось в субботу в Дохе.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]