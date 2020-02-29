Межафганские переговоры начнутся после освобождения 5 тыс. заключенных талибов - декларация

Переговоры между Кабулом и членами движения "Талибан" начнутся после освобождения 5 тыс. заключенных талибов и 1 тыс. афганцев, указано в декларации, подписанной США и талибами в Дохе.
Декларация также предусматривает, что после этого обмена остальных заключенных также освободят в течение трех месяцев.
Старт переговоров запланирован на 10 марта. Ранее эту же дату называли различные СМИ со ссылкой на источники. Место переговоров в тексте не указано.
Талибы в декларации обещают, что "не позволят ни одному из своих членов или представителей других группировок, включая "Аль-Каиду", использовать афганскую землю, чтобы угрожать безопасности Соединенных Штатов и их союзников". Также они гарантируют, что запретят членам движения сотрудничать с группировками или лицами, которые угрожают США.
США, как сообщалось ранее, согласно декларации, обещают вывести всех своих военнослужащих, также силы коалиции с афганской территории в течение 14 месяцев при условии, что движение "Талибан" будет соблюдать соглашение.
При этом и госсекретарь США Майк Помпео, и министр обороны США Марк Эспер после подписания соглашения заявили, что США могут в любой момент либо отказаться, либо скорректировать темпы вывода войск в том случае, если талибы не будут соблюдать договоренности.
Подписание исторического соглашения между талибами и представителями США состоялось в субботу в Дохе.
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