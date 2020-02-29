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Регион 29.02.2020 22:00

Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии, выразили общее мнение о необходимости полной реализации Астанинских договоренностей - Кремль

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

"Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами - при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]