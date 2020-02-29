Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии, выразили общее мнение о необходимости полной реализации Астанинских договоренностей - Кремль

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

"Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами - при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы.