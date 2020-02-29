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29.02.2020 23:49

Путин выразил соболезнования Рухани в связи с жертвами коронавирусной инфекции, заявил о готовности оказать помощь - Кремль

По инициативе иранской стороны в субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции. Затронуты некоторые темы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Обсуждена также ситуация, сложившаяся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности", - информирует пресс-служба.

Не менее 43 человек скончались в Иране от заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19, сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителя Минздрава страны.

Всего в стране выявлено 593 случая заражения новым типом коронавируса.

В странах Ближнего Востока к настоящему моменту выявили более 720 случаев заражения вирусом.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]