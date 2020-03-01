Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает в воскресенье американский телеканал CNN.
На выборах, которые состоялись в этом штате в субботу, он заручился поддержкой 48% избирателей, в то время как его основной конкурент Берни Сандерс - 20%.
Получивший в Южной Каролине третье место бизнесмен-миллиардер Том Стайер объявил о выходе из гонки.
На 3 марта в США запланирован так называемый супер-вторник, когда первичные выборы пройдут одновременно в 14 штатах.
Единый кандидат от демократов будет избран на партийном съезде, который состоится в июле. Выборы президента США запланированы на ноябрь.
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