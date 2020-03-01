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Дальнее зарубежье 01.03.2020 12:16

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает в воскресенье американский телеканал CNN.

На выборах, которые состоялись в этом штате в субботу, он заручился поддержкой 48% избирателей, в то время как его основной конкурент Берни Сандерс - 20%.

Получивший в Южной Каролине третье место бизнесмен-миллиардер Том Стайер объявил о выходе из гонки.

На 3 марта в США запланирован так называемый супер-вторник, когда первичные выборы пройдут одновременно в 14 штатах.

Единый кандидат от демократов будет избран на партийном съезде, который состоится в июле. Выборы президента США запланированы на ноябрь.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, ПРАЙМЕРИЗ, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]