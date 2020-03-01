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СНГ 01.03.2020 13:19

Между Казахстаном и ЕС заработало соглашение о расширенном сотрудничестве

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом (ЕС), подписанное в декабре 2015 года, вступило в силу с 1 марта.

"Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Казахстан, с другой стороны, подписанное в Астане (теперь Нур-Султан - ИФ) 21 декабря 2015 года, вступает в силу 1 марта 2020 года", - сообщалось ранее со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале Европейского союза (Official Journal of the European Union).

В соглашении обозначены 29 сфер взаимодействия. Включены такие моменты, как международная и региональная безопасность, разоружение, торгово-экономические вопросы, торговля, инвестиции, развитие инфраструктуры, инновации, культура, спорт, туризм, сотрудничество в правоохранительной сфере, взаимодействие в сфере образования и развитии человеческого капитала.

При разработке и согласовании торгового раздела казахстанские представители руководствовались обязательствами Казахстана в рамках Таможенного союза и договора о ЕАЭС, а также в рамках членства в ВТО.

Переговоры между Казахстаном и ЕС по новому соглашению велись в течение трех лет и завершились в ходе визита тогда еще президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Брюссель 9 октября 2014 года. 20 января 2015 года в Брюсселе стороны провели парафирование текста соглашения.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подчеркивал, что ЕС выступает одним из ключевых инвесторов и крупнейшим торговым партнером республики.

"За 9 месяцев 2019 года приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана повысился на 15,8% - до $8,7 млрд", - отмечал Мамин.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]