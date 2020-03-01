Путин назвал приемлемыми для России нынешние цены на нефть

Нынешний уровень цен на нефть приемлем для России, но нужно быть готовыми к самым разным сценариям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Но хочу подчеркнуть - для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым", - сказал Путин на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.
Нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Майские фьючерсы на Brent 28 февраля подешевели до $49,3 за баррель.
Президент РФ обратил внимание на то, что уходящая неделя стала для мировой экономики худшей за долгое время.
Путин напомнил, что в Китае индексы деловой активности в эту пятницу "опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года".
"В свою очередь мировые фондовые рынки опустились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - сказал глава государства.
"Закономерно, что на фоне проблем ведущих мировых экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent опустились к отметке 50 долларов за баррель, хотя к началу года они находились на отметке 70 долларов", - отметил Путин.
Вместе с тем он напомнил, что в рамках макроэкономической политики России "в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара".
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