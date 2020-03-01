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ТЭК 01.03.2020 14:00

Путин назвал приемлемыми для России нынешние цены на нефть

Нынешний уровень цен на нефть приемлем для России, но нужно быть готовыми к самым разным сценариям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Но хочу подчеркнуть - для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым", - сказал Путин на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти.

Нефть завершила февраль падением цены на растущих опасениях насчет сокращения глобального спроса в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Майские фьючерсы на Brent 28 февраля подешевели до $49,3 за баррель.

Президент РФ обратил внимание на то, что уходящая неделя стала для мировой экономики худшей за долгое время.

Путин напомнил, что в Китае индексы деловой активности в эту пятницу "опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года".

"В свою очередь мировые фондовые рынки опустились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - сказал глава государства.

"Закономерно, что на фоне проблем ведущих мировых экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent опустились к отметке 50 долларов за баррель, хотя к началу года они находились на отметке 70 долларов", - отметил Путин.

Вместе с тем он напомнил, что в рамках макроэкономической политики России "в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]