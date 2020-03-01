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Регион 01.03.2020 14:44

Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

Турция с воскресенья приостанавливает пассажирское авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей из-за вспышки остроинфекционного коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье турецкая газета "Сабах" со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

По его словам, также временно закрыты наземные пункты пропуска на границе с Ираком.

Ранее Турция приостановила авиасообщение с Ираном и Китаем.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]