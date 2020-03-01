Турция прерывает авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей

Турция с воскресенья приостанавливает пассажирское авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей из-за вспышки остроинфекционного коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье турецкая газета "Сабах" со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

По его словам, также временно закрыты наземные пункты пропуска на границе с Ираком.

Ранее Турция приостановила авиасообщение с Ираном и Китаем.