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Регион 01.03.2020 15:32

Встреча Эрдогана и Путина, как ожидается, состоится 5 марта в Москве - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен 5 марта посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в воскресенье турецкая газета "Сабах".

Лидеры двух стран обсудят ситуацию, складывающуюся в сирийской провинции Идлиб, отмечает газета.

Ранее, 28 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что Путин и Эрдоган, как ожидается, встретятся в Москве на следующей неделе, конкретная дата прорабатывается. "Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо пятого, либо шестого марта", - сказал Песков.

28 февраля лидеры России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи в ближайшее время.

Ситуация сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время. В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]