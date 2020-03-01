Встреча Эрдогана и Путина, как ожидается, состоится 5 марта в Москве - турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен 5 марта посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в воскресенье турецкая газета "Сабах".
Лидеры двух стран обсудят ситуацию, складывающуюся в сирийской провинции Идлиб, отмечает газета.
Ранее, 28 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что Путин и Эрдоган, как ожидается, встретятся в Москве на следующей неделе, конкретная дата прорабатывается. "Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо пятого, либо шестого марта", - сказал Песков.
28 февраля лидеры России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи в ближайшее время.
Ситуация сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время. В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.
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