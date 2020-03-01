Турецкий беспилотник сбит в сирийской провинции Идлиб - СМИ

Воздушной целью, уничтоженной в воскресенье в районе сирийского города Саракиба (провинция Идлиб), оказался крупный турецкий беспилотник, а не самолет, как сообщалось ранее, информируют сирийские СМИ.
При этом они публикуют кадры уничтожения беспилотника и фотографии его обломков на земле.
Между тем, на страницах соцсетей сирийской оппозиции поначалу стали появляться сообщения о том, что сбит был самолет либо сирийских ВВС, либо российских ВКС.
Российские военные опровергли информацию о том, что в Идлибской зоне в Сирии боевики якобы сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) бомбардировщик ВКС РФ Су-24.
"Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.
"Самолёты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - сообщили российский военные.
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