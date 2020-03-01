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Дальнее зарубежье 01.03.2020 17:16

Украинский премьер не подавал в парламент заявление об отставке - спикер

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменении части его состава.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал спикер.

Разумков отметил, что на внеочередном пленарном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Офис генерального прокурора. Члены правительства будут присутствовать на заседании и смогут ответить на все вопросы.

Как сообщалось, украинский парламент по требованию президента республики Владимира Зеленского соберется на внеочередное заседание в 4 марта. Позже глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.

В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня говорилось, что на заседании помимо вопросов, связанных с правительством, будут рассмотрены вопросы деятельности правоохранительных органов в сфере преодоления коррупции. Также планируется рассмотреть законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на Украину для участия в многонациональных учениях в 2020 году, законопроект об изменениях в законодательство в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" и проект изменений в закон "О нацбезопасности Украины", касающийся вступления в силу положений о главнокомандующем ВСУ, генштабе, видах и отдельных родах войск. Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о ратификации рамочного договора между с Францией об усилении морской безопасности.

26 января Гончарук заявил, что не писал заявления об отставке, и не обсуждал эту тему отставки с Зеленским.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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