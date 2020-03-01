Азербайджан организует специальный авиарейс для возвращения собственных граждан из Ирана

Азербайджан принимает специальные меры для возвращения собственных граждан из Ирана, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

"Азербайджан 4 марта организует специальный авиарейс для возвращения своих граждан из Ирана. Граждане, желающие вернуться в Азербайджан должны связаться с посольством Баку в Тегеране или консульством в Тебризе и пройти регистрацию", - отмечается в сообщении.

Эвакуированные из Ирана граждане будут помещены на карантин на срок от 14 до 29 дней для наблюдения.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с вечера 29 февраля полностью приостановил авиасообщение, а также на 2 недели ограничил сухопутное сообщение с Ираном в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.

А. Мамедов