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Здравоохранение 01.03.2020 18:08

Азербайджан организует специальный авиарейс для возвращения собственных граждан из Ирана

Азербайджан принимает специальные меры для возвращения собственных граждан из Ирана, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

"Азербайджан 4 марта организует специальный авиарейс для возвращения своих граждан из Ирана. Граждане, желающие вернуться в Азербайджан должны связаться с посольством Баку в Тегеране или консульством в Тебризе и пройти регистрацию", - отмечается в сообщении.

Эвакуированные из Ирана граждане будут помещены на карантин на срок от 14 до 29 дней для наблюдения.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с вечера 29 февраля полностью приостановил авиасообщение, а также на 2 недели ограничил сухопутное сообщение с Ираном в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]