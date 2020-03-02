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СНГ 02.03.2020 17:50

Президент Казахстана отменил официальные мероприятия к 8 марта для предотвращения распространения коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня в целях безопасности из-за распространения коронавируса.

"Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру", - написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

"Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРАЗДНИК, ОТМЕНА, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]