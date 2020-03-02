Президент Казахстана отменил официальные мероприятия к 8 марта для предотвращения распространения коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня в целях безопасности из-за распространения коронавируса.

"Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру", - написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

"Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия", - добавил он.