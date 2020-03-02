Нетаньяху, Ганц и Ривлин проголосовали на выборах в парламент Израиля

Главные конкуренты на проходящих в Израиле парламентских выборах - премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц, а также президент страны Реувен Ривлин, проголосовали, сообщает в понедельник издание "Едиот ахронот".

Нетаньяху вместе с супругой Сарой проголосовал в Иерусалиме. Он призвал тех израильтян, которые еще не голосовали в понедельник, прийти на избирательные участки, сделать свой выбор и не беспокоиться о риске заразиться коронавирусом.

"Я призываю всех проголосовать, это наше демократическое право, которым мы должны гордиться. Не обращайте внимания на фейковые новости (о вирусе - ИФ), которые нужны для того, чтобы вы не пришли на избирательные участки", - сказал премьер.

Чуть ранее в понедельник проголосовал и лидер партии "Кахоль-Лаван", которая борется с правящей партией "Ликуд" за преимущество в парламенте, Бени Ганц. Он сделал это на участке в городе Рош-ха-Аин. Ганц также призвал израильтян активно голосовать.

Кроме того, в Иерусалиме уже проголосовал президент Израиля Ривлин. Он заявил, что ему стыдно в связи с тем, что выборы в стране происходят в третий раз за год.

"Обычно выборы - это праздничный день, но, по правде говоря, я не чувствую праздника. Я только испытываю стыд, когда я обращаюсь к вам, мои дорогие сограждане", - сказал он, отметив, что израильтяне "не заслуживают этой нескончаемой нестабильности".

"Мы заслуживаем правительства, которое работает для нас", - добавил Ривлин.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человека из 120.

После оглашения результатов выборов президент консультируется с прошедшими в Кнессет партиями и по итогам этих консультаций объявляет, кому из политиков он поручает сформировать правительство. Ранее и Ганц, и Нетаньяху по итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года пользовались этим правом, но ни одному из них не удалось завершить этот процесс и заручиться поддержкой большинства.