Заблокированный из-за коронавируса отель на Тенерифе покинули 83 человека

Заблокированный из-за коронавируса отель на острове Тенерифе в Испании покинули 83 человека, остаются еще около 700, сообщает правительство Канарских островов.
"Всего отель H10 Costa Adeje Palace Hotel разрешили покинуть 130 гостям. Они приехали на отдых 24 февраля и не контактировали с заболевшими. На вечер воскресенья 83 человека выехали из гостиницы", - сообщает правительство.
В заблокированной гостинице остаются еще около 700 постояльцев, они ожидают окончания 14-дневного срока карантина. При этом они могут вернуться и раньше, если их страны обеспечат им чартерные рейсы и соблюдение медицинских норм безопасности при их транспортировке.
На данный момент в отеле зафиксировано пять случаев коронавируса. Коронавирус был обнаружен у туристов из одной группы, прибывшей из Италии. Заболевшие были изолированы в своих номерах и затем госпитализированы.
H10 Costa Adeje Palace Hotel с тысячей постояльцев закрыли на карантин в конце февраля после того, как коронавирус был обнаружен у одного из них. Гости жаловались на "информационный вакуум" и на то, что не могут покинуть свои номера, а еду им приносят люди в защитных костюмах.
Сейчас в Испании подтверждено 83 случая заболевания коронавирусом, причем 90% "завезли" вернувшиеся из Италии. На Канарских островах семь заболевших.
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