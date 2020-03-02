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Дальнее зарубежье 02.03.2020 17:34

Заблокированный из-за коронавируса отель на Тенерифе покинули 83 человека

Заблокированный из-за коронавируса отель на острове Тенерифе в Испании покинули 83 человека, остаются еще около 700, сообщает правительство Канарских островов.

"Всего отель H10 Costa Adeje Palace Hotel разрешили покинуть 130 гостям. Они приехали на отдых 24 февраля и не контактировали с заболевшими. На вечер воскресенья 83 человека выехали из гостиницы", - сообщает правительство.

В заблокированной гостинице остаются еще около 700 постояльцев, они ожидают окончания 14-дневного срока карантина. При этом они могут вернуться и раньше, если их страны обеспечат им чартерные рейсы и соблюдение медицинских норм безопасности при их транспортировке.

На данный момент в отеле зафиксировано пять случаев коронавируса. Коронавирус был обнаружен у туристов из одной группы, прибывшей из Италии. Заболевшие были изолированы в своих номерах и затем госпитализированы.

H10 Costa Adeje Palace Hotel с тысячей постояльцев закрыли на карантин в конце февраля после того, как коронавирус был обнаружен у одного из них. Гости жаловались на "информационный вакуум" и на то, что не могут покинуть свои номера, а еду им приносят люди в защитных костюмах.

Сейчас в Испании подтверждено 83 случая заболевания коронавирусом, причем 90% "завезли" вернувшиеся из Италии. На Канарских островах семь заболевших.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ОТЕЛЬ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]