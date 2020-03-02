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Дальнее зарубежье 02.03.2020 18:05

В Эстонии предлагают сделать государственным праздником день отмены секретных протоколов Молотова-Риббентропа

В Эстонии предложили объявить государственным праздником отмену секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на съезде народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года, так как это послужило восстановлению независимости Эстонии, сообщил в понедельник портал телерадиовещания ERR.

В своем обращении в парламент бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель, бывший министр легкой промышленности ЭССР Юри Крафт (Juri Kraft) и ученый-экономист Ивар Райг (Ivar Raig) выразили мнение, что 24 декабря следует отмечать в календаре не только как канун Рождества, но и как годовщину отмены секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.

"Мы помним, что Европейский парламент решил в 2008 году отмечать 23 августа как день памяти жертв коммунизма и нацизма. Однако для стран Балтии еще важнее отметить 24 декабря - день окончательного изъятия секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа", - говорится в обращении.

По мнению Рюйтеля, Крафта и Райга, этот документ следует рассматривать как свидетельство начала процесса восстановления независимости Эстонии и других стран Балтии, поэтому 24 декабря необходимо отмечать наряду с другими важными государственными датами.

"Решение съезда народных депутатов СССР, подписанное Михаилом Горбачевым, можно считать важнейшим документом для восстановления независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Это решение знаменует собой одну из величайших побед эстонских политиков в международной политике прошлого века", - говорится в обращении.

Они отметили, что парламент Германии отменил секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа 1 сентября 1989 года. Однако Советский Союз не хотел признавать существование секретных протоколов даже после этого события.

Существование секретных протоколов было публично признано 23 декабря и подверглось политической и юридической оценке на съезде народных депутатов Советского Союза 24 декабря 1989 года, который осудил подписание секретных соглашений, юридически денонсировал их и признал их недействительными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]