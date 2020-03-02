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Дальнее зарубежье 02.03.2020 18:45

В Ираке проведут 15-дневные консультации по кандидатуре на пост премьера

В Ираке в понедельник начинаются консультации по кандидатуре на должность премьер-министра после того, как Мухаммед Тауфик Алави отказался от назначения на этот пост, сообщает в понедельник сайт телеканала "Рудау".

"На основании статьи 76 нашей конституции президент (Бархам Салех - ИФ) начинает консультации, чтобы выбрать новую кандидатуру в течение 15 дней", - говорится в заявлении администрации президента.

Ранее Салех принял отказ Алави от назначения на должность премьера после того, как тому дважды не удалось получить в парламенте одобрение состава его правительства. Президент Ирака призвал депутатов парламента "серьезно поработать" над тем, чтобы выбрать нужную кандидатуру.

"Альтернативная кандидатура, которой будет поручено сформировать временное правительство, должна получить поддержку и народа, и депутатов", - добавил Салех.

Алави должен был сформировать правительство до 2 марта.

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]