В Узбекистане взяли под карантин 20 россиян, прибывших из Южной Кореи

Двадцать граждан России, из которых четверо - дети, помещены на карантин в Ташкенте по прибытии из Сеула, сообщили в понедельник в посольстве РФ в Узбекистане.
"Прибывшие вчера из Сеула в Ташкент пассажиры помещены на двухнедельный карантин в санатории "Энергетик" Ташкентской области. Среди них 20 граждан России, включая четырех детей", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в "Фейсбуке".
Сообщается, что российские дипломаты установили "рабочий контакт" с руководством санатория и поддерживают связь с нашими гражданами.
"Все они содержатся в хороших условиях, обеспечены питанием, телефонной связью и всем необходимым. Ведется круглосуточный медицинский мониторинг. На настоящий момент признаков вируса Covid-19 ни у кого из них не выявлено", - отметили в посольстве РФ в Ташкенте.
Зачем помещенные под карантин россияне прилетели из Южной Кореи в Узбекистан, не уточняется.
Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
29 февраля сообщалось, что Узбекистан с 1 марта временно прекратит авиасообщение между Ташкентом и Сеулом. Ранее по данному маршруту совершалось 13 рейсов в неделю. Полеты осуществлялись Uzbekistan Airways и двумя корейскими компаниями- Korean Air и Asiana Airlines.
Как сообщили "Интерфаксу" источники в Uzbekistan Airways, предполагается, что с 1 марта "узбекским авиаперевозчиком будут организовываться чартерные рейсы, в основном для того, чтобы вывозить из этой страны граждан Узбекистана". При этом все прибывающие из Южной Кореи, будут направляться в специальные медучреждения на двухнедельный карантин.
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