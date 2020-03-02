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Дальнее зарубежье 02.03.2020 20:21

Германия осталась без ледяного вина из-за теплой зимы

Немецким виноделам впервые в истории этой зимой не удалось собрать урожай винограда для производства ледяного вина (айсвайн), которое изготовляется из промерзших на лозе ягод.

"2019 год войдет в историю как первый год, когда по всей Германии не было урожая для ледяного вина", - говорится в заявлении Немецкого института вина (DWI).

По словам представителя DWI Эрнста Бюшера, из-за теплой зимы ни в одном из 13 винодельческих регионов страны температура воздуха не опускалась до необходимых для этого вида десертного вина 7 градусов мороза.

Отмечается, что в последние годы погодные условия все чаще становятся непригодными для изготовления ледяного вина. В 2017 году лишь семь винодельческих хозяйств в Германии смоги снять соответствующий урожай. Большой редкостью является ледяное вино 2014 года.

"Если в ближайшие годы будет больше теплых зим, ледяные вина из немецких винодельческих регионов вскоре станут еще более ценными, чем они и без того являются", - считает Бюшер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВИНО, УРОЖАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]