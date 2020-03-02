Глава МИД Украины: разговора с президентом о моей отставке пока не было

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, то президент Владимир Зеленский не обсуждал с ним его возможную отставку.
"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал - "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было", - сказал Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник.
По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его "услугах больше нет надобности".
"Действительно, есть достаточно информации, и это активно обсуждается (вопрос отставки- "ИФ"), и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке", - отметил Пристайко.
По его словам, "вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и, если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет".
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