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СНГ 02.03.2020 19:05

Глава МИД Украины: разговора с президентом о моей отставке пока не было

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, то президент Владимир Зеленский не обсуждал с ним его возможную отставку.

"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал - "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было", - сказал Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник.

По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его "услугах больше нет надобности".

"Действительно, есть достаточно информации, и это активно обсуждается (вопрос отставки- "ИФ"), и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке", - отметил Пристайко.

По его словам, "вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и, если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет".

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ОТСТАВКА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]