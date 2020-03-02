Сотрудники МВД Киргизии применили водометы в Бишкеке для разгона митинга сторонников оппозиционного политика

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы для разгона митинга в центре Бишкека в поддержку экс-депутата киргизского парламента Садыра Жапарова, осужденного в 2017 году по обвинению в захвате заложника, сообщает в понедельник корреспондент "Интерфакса".

Задержанных за нарушение общественного порядка помещают в спецтранспорт.

В понедельник в центре Бишкека более 2 тыс. человек вышли на митинг с требованием к властям страны освободить из колонии оппозиционного политика Жапарова. Разгон демонстрации начался после того, как митингующие направились к зданию офиса президента Киргизии.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли дорогу митингующим. К зданию, где находится офис президента Киргизии подъехала спецтехника.

Один из участников акции заявил, что в случае невыполнения властями страны требования об освобождении Жапарова из колонии в течение получаса, они намерены направится в колонию в селе Молдовановка под Бишкеком для его освобождения.

Ранее митингующие заявили, что не намерены прекращать акцию до освобождения Жапарова.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания ГКНБ закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным по обвинению в захвате заложника.

16 октября 2019 года Жапаров направил президенту Киргизии прошение о помиловании в связи с тем, что его семья находится в тяжелом положении и до сих пор не получил ответа.

В секретариате комиссии по вопросам помилования при президенте Киргизии "Интерфаксу" ранее сообщили, что прошение о помиловании Жапарова находится на оформлении в Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН).

6 февраля в Генпрокуратуре Киргизии сообщили, что Жапаров в соответствии с Уголовным кодексом в редакции 2017 года не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.