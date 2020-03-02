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Социум 02.03.2020 17:06

MIDA направит около 16,5 млн манатов на строительство трех домов и средней школы на территории ЖК в Гяндже

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 16,5 млн манатов на строительство трех домов и средней школы на территории жилищного комплекса в Гяндже.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «HN Construction» подписан договор на сумму 6 млн 862,607 тыс. манатов. Контракт предусматривает строительство средней школы и обеспечения необходимым оборудованием на территории жилищного комплекса в Гяндже.

Второй контракт, подписанный с компанией «Huner Insaat», предусматривает строительство трех 9-этажных двухблочных домов на территории ЖК. Сумма контракта – 9 млн 579,939 тыс. манатов.

Как сообщалось, комплекс в Гяндже будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.

MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MIDA, ЖК, ГЯНДЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]