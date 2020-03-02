MIDA направит около 16,5 млн манатов на строительство трех домов и средней школы на территории ЖК в Гяндже

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 16,5 млн манатов на строительство трех домов и средней школы на территории жилищного комплекса в Гяндже.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «HN Construction» подписан договор на сумму 6 млн 862,607 тыс. манатов. Контракт предусматривает строительство средней школы и обеспечения необходимым оборудованием на территории жилищного комплекса в Гяндже.

Второй контракт, подписанный с компанией «Huner Insaat», предусматривает строительство трех 9-этажных двухблочных домов на территории ЖК. Сумма контракта – 9 млн 579,939 тыс. манатов.

Как сообщалось, комплекс в Гяндже будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.

MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.

Б.Рустамбеков