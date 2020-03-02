MIDA направит около 16,5 млн манатов на строительство трех домов и средней школы на территории ЖК в Гяндже

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 16,5 млн манатов на строительство трех домов и средней школы на территории жилищного комплекса в Гяндже.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «HN Construction» подписан договор на сумму 6 млн 862,607 тыс. манатов. Контракт предусматривает строительство средней школы и обеспечения необходимым оборудованием на территории жилищного комплекса в Гяндже.
Второй контракт, подписанный с компанией «Huner Insaat», предусматривает строительство трех 9-этажных двухблочных домов на территории ЖК. Сумма контракта – 9 млн 579,939 тыс. манатов.
Как сообщалось, комплекс в Гяндже будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.
MIDA в настоящее время занимается строительством трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте.
Б.Рустамбеков
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Египтом, Израилем, Литвой, Швейцарией, Таджикистаном и Хорватией
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Италией
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Иорданией
Новак: Решение по мерам на нефтяном рынке будет приниматься либо очно, либо в ходе телеконференции
Бразилия в январе установила рекорд по добыче углеводородов, превысив 4 млн б/с
Канадская Zenith Energy откажется от реабилитации сухопутного блока в Азербайджане, сосредоточится на геологоразведке
SOCAR получит 9 млн манатов на работы по газификации на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов для бурения 20 субартезианских колодцев в Агдамском районе
Сотрудники МВД Киргизии применили водометы в Бишкеке для разгона митинга сторонников оппозиционного политика
Глава МИД Украины: разговора с президентом о моей отставке пока не было
Главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента отправятся на границу Греции и Турции
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Баку передал Сумгаиту эстафету Олимпиады по русскому языку
В Баку свято чтят память Дважды Героя Советского Союза генерала Ази Асланова
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта