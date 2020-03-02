Власти Киргизии не будут отправлять спортсменов на соревнования в страну, где были случаи заражения коронавирусом

Спортсменов из Киргизии не будут отправлять на состязания и тренировки в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта республики.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики и предупреждения заражения коронавирусной инфекцией принято решение приостановить командирование спортсменов из Киргизии на соревнования и учебно-тренировочные сборы в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Руководителям учреждений, находящихся в ведении Госагентства и областных управлений по делам молодежи, физической культуры и спорта, поручено обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических и противоэпидемических мероприятий во всех спортивных объектах, в местах проведения спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов.
"Проведение спортивно-массовых мероприятий будет согласовываться с республиканскими учреждениями Министерства здравоохранения Киргизии", - отметили в ведомстве.
Правительство Киргизии с 1 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ввела временный запрет на пересечение государственной границы по идентификационной карте (ID-карте).
Власти Киргизии ввели временные ограничения на въезд граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии, также будет приостановлено оформление приглашений в Киргизию для граждан указанных государств. Все лица, приезжающие из указанных стран, помещаются на 14-дневный карантин.
МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в КНР, Японию, Южную Корею, Италию и Иран.
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