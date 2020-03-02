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Дальнее зарубежье 02.03.2020 21:17

Макрон отменил поездки, чтобы сосредоточиться на борьбе с коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил свое рабочее расписание, чтобы сосредоточиться на мерах по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, пишет в понедельник газета "Фигаро".

По ее данным, французский лидер отменил все запланированные ранее поездки на текущую неделю. В частности, Макрон не будет участвовать в намеченном на вечер вторник ужине, организованном Советом представителей еврейских институтов Франции, также не поедет позже на этой неделе в департамент Жер.

"Президент изменил свой график, чтобы сосредоточиться на борьбе с эпидемией", - пишет "Фигаро".

По данным издания, такое решение президент Франции принял после того, как провел в субботу экстренные заседания Совета министров и безопасности страны.

Между тем, премьер-министр страны Эдуар Филипп в понедельник отправился в Бордо, где посетил медицинский центр при университете.

"Чтобы борьба с вирусом была эффективной, нужно, чтобы каждая француженка, каждый француз становился непосредственным участником борьбы", - заявил Филипп, указав, в частности, на необходимость "мыть руки с мылом каждый час в течение 20-30 секунд".

Во Франции подтверждены уже 130 случаев заражения новым типом коронавируса. Летальный исход зафиксирован в двух случаях.

Французские власти запретили проведение мероприятий с участием более 5 тыс. человек. В Париже отменили многие выставки, в частности, проведение крупного Книжного салона, который должен был пройти 20-23 марта. Кроме того, перенесен на более поздний срок ряд спортивных мероприятий, например, парижский полумарафон, а также баскетбольный матч в рамках Чемпионата Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАФИК, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]