Делегация Ирана приедет в Киев с новостями о расследовании авиакатастрофы под Тегераном - глава МИД Украины

Коронавирус не помешал работе по расследованию дела самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит Ираном в январе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

" В ближайшее время мы ожидаем большую делегацию из Ирана, которая привезет с собой новости, которых мы все ожидаем уже довольно долгое время. Я думаю, что через несколько дней мы сможем более детально рассказать, каким образом происходит расследование, работа, в частности работа с "черными ящиками" и работа по вопросу компенсации", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник.

В ближайшие дни состоится телефонный разговор министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании и Афганистана о ходе расследования.

"Через несколько дней у нас будет здесь с визитом министр иностранных дел Канады, еще одной нации, которая с нами вместе работает над тем, чтобы получить признание трагедии, чтобы получить достойную компенсацию и извинения от иранской стороны. Я думаю, через несколько дней, когда у нас будет канадский друг, мы проведем телефонный разговор, в который присоединим также британского министра и афганского, и будем определять, в каком направлением мы продвигаемся далее", - рассказал он.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевший из Тегерана в Киев, разбился в районе международного аэропорта Тегерана сразу после взлета 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля 2020 года заявил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

"Мы не прикоснемся к черным ящикам без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.

Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ.