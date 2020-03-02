ЕЦБ сохраняет бдительность в связи с коронавирусом и готов действовать при необходимости - зампред

Распространение коронавируса добавило "новый пласт неопределенности в отношении перспектив роста экономики еврозоны и глобального экономического подъема", заявил в понедельник зампредседателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.
Он отметил, что вспышка коронавируса может повлиять на экономику еврозоны, и в связи с этим ЕЦБ "сохраняет бдительность и продолжит внимательно следить за появляющейся информацией".
"Совет управляющих ЕЦБ при необходимости готов скорректировать свои инструменты соответствующим образом, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к целевому показателю", - заявил Гиндос.
На прошлой неделе председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что распространение коронавируса, по ее мнению, не требует от ЕЦБ принятия немедленных ответных мер. Президент Бундесбанка Йенс Вайдман, входящий в совет управляющих ЕЦБ, также отмечал, что не считает, что сложившаяся ситуация требует от ЕЦБ ответных мер в плане денежно-кредитной политики.
Тем временем, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в пятницу, что ФРС "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.
Вслед за Пауэллом глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что Центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". Банк Англии обещал "принять все необходимые меры, чтобы обеспечить финансовую и денежно-кредитную стабильность".
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