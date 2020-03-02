Новак: Решение по мерам на нефтяном рынке будет приниматься либо очно, либо в ходе телеконференции

Решение о возможности мер для стабилизации нефтяного рынка будет приниматься либо очно, либо в ходе телеконференции, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы будем принимать решение о возможных мерах в среду (состоится заседание JMMC - ИФ). Если состоится, то будет, если не уйдет в режим телеконференции, но в любом случае примем в любом формате", - сказал он.
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Египтом, Израилем, Литвой, Швейцарией, Таджикистаном и Хорватией
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Италией
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Иорданией
MIDA направит около 16,5 млн манатов на строительство трех домов и средней школы на территории ЖК в Гяндже
ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса
Школы в Азербайджане закрываются с 3 по 9 марта в связи с дезинфекцией от коронавируса
SOCAR получит 9 млн манатов на работы по газификации на западе Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов для бурения 20 субартезианских колодцев в Агдамском районе
Сотрудники МВД Киргизии применили водометы в Бишкеке для разгона митинга сторонников оппозиционного политика
Глава МИД Украины: разговора с президентом о моей отставке пока не было
Главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента отправятся на границу Греции и Турции
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Баку передал Сумгаиту эстафету Олимпиады по русскому языку
В Баку свято чтят память Дважды Героя Советского Союза генерала Ази Асланова
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта