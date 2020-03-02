Новак: Решение по мерам на нефтяном рынке будет приниматься либо очно, либо в ходе телеконференции

Решение о возможности мер для стабилизации нефтяного рынка будет приниматься либо очно, либо в ходе телеконференции, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы будем принимать решение о возможных мерах в среду (состоится заседание JMMC - ИФ). Если состоится, то будет, если не уйдет в режим телеконференции, но в любом случае примем в любом формате", - сказал он.