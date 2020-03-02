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ТЭК 02.03.2020 17:38

Новак: Решение по мерам на нефтяном рынке будет приниматься либо очно, либо в ходе телеконференции

Решение о возможности мер для стабилизации нефтяного рынка будет приниматься либо очно, либо в ходе телеконференции, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы будем принимать решение о возможных мерах в среду (состоится заседание JMMC - ИФ). Если состоится, то будет, если не уйдет в режим телеконференции, но в любом случае примем в любом формате", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, ОПЕК+, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]