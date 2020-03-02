Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Иорданией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-иорданской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Текст соответствующего распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр финансов.

В состав комиссии также включены 8 заместителей министров – иностранных дел, экономики, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также культуры.

В комиссию также вошли: председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Госкомтаможни, первый вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Иордании.

А. Мамедов