Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Иорданией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-иорданской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Текст соответствующего распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр финансов.
В состав комиссии также включены 8 заместителей министров – иностранных дел, экономики, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также культуры.
В комиссию также вошли: председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Госкомтаможни, первый вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Иордании.
А. Мамедов
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