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Внешняя политика 02.03.2020 17:54

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Иорданией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-иорданской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Текст соответствующего распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр финансов.

В состав комиссии также включены 8 заместителей министров – иностранных дел, экономики, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также культуры.

В комиссию также вошли: председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Госкомтаможни, первый вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Иордании.

А. Мамедов

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Тэги: ИОРДАНИЯ, МПК, СОСТАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]