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Внешняя политика 02.03.2020 17:59

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Италией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-итальянской межправительственной комиссии.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Азербайджана.

В состав комиссии также включены восемь заместителей министров – финансов, транспорта, связи и высоких технологий, иностранных дел, экономики, труда и социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры.

В комиссию также вошли: глава Госагентства по туризму, заместитель председателя Госкомтаможни, вице-президент компании SOCAR (ГНКАР), посол Азербайджана в Италии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]