Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Италией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-итальянской межправительственной комиссии.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Азербайджана.

В состав комиссии также включены восемь заместителей министров – финансов, транспорта, связи и высоких технологий, иностранных дел, экономики, труда и социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры.

В комиссию также вошли: глава Госагентства по туризму, заместитель председателя Госкомтаможни, вице-президент компании SOCAR (ГНКАР), посол Азербайджана в Италии.

Б.Рустамбеков