Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Египтом, Израилем, Литвой, Швейцарией, Таджикистаном и Хорватией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-египетской межправительственной комиссии.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр транспорта, связи и высоких технологий.

В состав комиссии также включены семь заместителей министров – иностранных дел, экономики, финансов, сельского хозяйства, образования, молодежи и спорта, а также культуры.

В комиссию также вошли: глава Госагентства по туризму, первый вице-президент компании SOCAR (ГНКАР), первый вице-президент ЗАО «AZAL», а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Египте.

Также глава государства утвердил новый состав МПК с Литвой, Израилем, Швейцарией. Сопредседателем комиссий с азербайджанской стороны является министр экономики.

Кроме того, Алиев утвердил новый состав МПК с Таджикистаном. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр сельского хозяйства.

Вместе с этим, президент утвердил новый состав МПК с Хорватией. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр культуры.

Х.Насирзаде