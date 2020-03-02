Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Египтом, Израилем, Литвой, Швейцарией, Таджикистаном и Хорватией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-египетской межправительственной комиссии.
Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр транспорта, связи и высоких технологий.
В состав комиссии также включены семь заместителей министров – иностранных дел, экономики, финансов, сельского хозяйства, образования, молодежи и спорта, а также культуры.
В комиссию также вошли: глава Госагентства по туризму, первый вице-президент компании SOCAR (ГНКАР), первый вице-президент ЗАО «AZAL», а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Египте.
Также глава государства утвердил новый состав МПК с Литвой, Израилем, Швейцарией. Сопредседателем комиссий с азербайджанской стороны является министр экономики.
Кроме того, Алиев утвердил новый состав МПК с Таджикистаном. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр сельского хозяйства.
Вместе с этим, президент утвердил новый состав МПК с Хорватией. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр культуры.
Х.Насирзаде
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