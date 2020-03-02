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Дальнее зарубежье 02.03.2020 18:47

Главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента отправятся на границу Греции и Турции

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции в Брюсселе, что во вторник отправится вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и главой Евросовета Шарлем Мишелем на греческо-турецкую границу, где они встретятся с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Комментируя это заявление, официальный представитель ЕК Адальберт Янц объяснил, что руководители институтов ЕС направляются на границу Греции и Турции, где нарастает число прибывающих мигрантов, "чтобы ответить на срочные потребности в помощи" греческому правительству после открытия границы турецкими властями.

"Может быть быстро мобилизована оперативная помощь Frontex (Европейского агентства пограничной и береговой охраны - ИФ), как об этом просила вчера Греция", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, рассматривается также возможность финансовой поддержки Афин. В частности, Еврокомиссия совместно с хорватским председательством Совета ЕС работает над организацией министерских совещаний по специальным мерам помощи Греции.

Представитель ЕК отметил, что Еврокомиссия находится в "постоянном контакте с турецкими властями, в том числе на самом высоком уровне".

В ответ на вопрос о якобы чрезмерно жестких мерах греческих пограничников по отношению к мигрантам Янц заявил: "Мы доверяем заверениям греческих властей, что они действуют на границе в правовом поле. Мы полностью поддерживаем Грецию. Вызов, стоящий перед Грецией, - это вызов всей (объединенной - ИФ) Европе".

Отвечая на вопрос, предусматривает ли Еврокомиссия меры медицинского характера на случай распространения среди скоплений мигрантов коронавируса, представитель ЕК сказал, что "национальным санитарным властям, пограничникам и полиции надлежит контролировать ситуацию".

Он пояснил, что одним из условий въезда в Шенгенскую зону является отсутствие угрозы для общественного здравоохранения.

"То есть национальные власти должны оценивать это по каждому конкретному случаю", - резюмировал пресс-секретарь ЕК.

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Тэги: ЕС, ГРЕЦИЯ, ГРАНИЦА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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