Главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента отправятся на границу Греции и Турции

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции в Брюсселе, что во вторник отправится вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и главой Евросовета Шарлем Мишелем на греческо-турецкую границу, где они встретятся с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Комментируя это заявление, официальный представитель ЕК Адальберт Янц объяснил, что руководители институтов ЕС направляются на границу Греции и Турции, где нарастает число прибывающих мигрантов, "чтобы ответить на срочные потребности в помощи" греческому правительству после открытия границы турецкими властями.
"Может быть быстро мобилизована оперативная помощь Frontex (Европейского агентства пограничной и береговой охраны - ИФ), как об этом просила вчера Греция", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
По его словам, рассматривается также возможность финансовой поддержки Афин. В частности, Еврокомиссия совместно с хорватским председательством Совета ЕС работает над организацией министерских совещаний по специальным мерам помощи Греции.
Представитель ЕК отметил, что Еврокомиссия находится в "постоянном контакте с турецкими властями, в том числе на самом высоком уровне".
В ответ на вопрос о якобы чрезмерно жестких мерах греческих пограничников по отношению к мигрантам Янц заявил: "Мы доверяем заверениям греческих властей, что они действуют на границе в правовом поле. Мы полностью поддерживаем Грецию. Вызов, стоящий перед Грецией, - это вызов всей (объединенной - ИФ) Европе".
Отвечая на вопрос, предусматривает ли Еврокомиссия меры медицинского характера на случай распространения среди скоплений мигрантов коронавируса, представитель ЕК сказал, что "национальным санитарным властям, пограничникам и полиции надлежит контролировать ситуацию".
Он пояснил, что одним из условий въезда в Шенгенскую зону является отсутствие угрозы для общественного здравоохранения.
"То есть национальные власти должны оценивать это по каждому конкретному случаю", - резюмировал пресс-секретарь ЕК.
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