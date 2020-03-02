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ТЭК 02.03.2020 20:00

Нефть ускорила рост, Brent на уровне $50,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в понедельник, перейдя к восстановлению после худшей недели с 2008 года.

Инвесторы ожидают итогов встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:36 подорожали на $0,83 (на 1,67%) - до $50,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $1,11 (на 2,48%) - до $45,87 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин накануне назвал нынешний уровень цен приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.

Помимо этого, оптимизму инвесторов способствуют заявления Центробанков о возможном принятии стимулирующих мер. Глава Банка Японии Харухико Курода сообщил в понедельник, чтоЦентробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов".Регулятор, в частности, предложил выкупить гособлигации на 500 млрд иен ($4,6 млрд) за счет операций РЕПО.

Заявление японского Центробанка было сделано после того, как в пятницу глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сказал, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.

"Растут надежды на дальнейшие стимулы со стороны центральных банков", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

"Между тем устойчивая стабильность остается отдаленной перспективой", - добавляет эксперт.

Тем временем индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в феврале упал до 40,3 пункта с 51,1 пункта. Это минимальное значение за все время расчета индекса, пишет Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали падение показателя до 45,7 пункта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]