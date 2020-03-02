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Регион 02.03.2020 20:30

Великобритания, ФРГ и Франция в рамках борьбы с коронавирусом предлагают Ирану помощь в 5 млн евро

Лондон, Берлин и Париж предложили Ирану помощь в размере 5 млн евро с целью поддержать Тегеран в борьбе с распространением коронавируса, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

Согласно заявлению, помощь будет передана иранским властям через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие агентства ООН.

Также Великобритания, ФРГ и Франция направили в понедельник в Иран медицинский груз, в том числе оборудование для лабораторных тестов и защитные костюмы.

В свою очередь гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в понедельник в Twitter, что борт с медицинским грузом и специалистами ВОЗ прибыл в Тегеран из Дубая, и поблагодарил власти ОАЭ за поддержку в этой операции.

По состоянию на 2 марта, число заболевших коронавирусом в Иране достигло 1501 человека - против 987 днем ранее. Новый недуг унес жизни 66 человек. Днем ранее число жертв составило 54 человека. При этом 291 человек выздоровели, сообщили ранее иранские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]