Лувр закрылся из-за опасений сотрудников в связи с распространением COVID-19

Лувр не работает уже второй день подряд из-за опасений сотрудников самого посещаемого музея мира относительно распространения коронавируса.

Как сообщает Associated Press, решение не выходить на работу было принято профсоюзом работников Лувра. В понедельник, 2 марта, руководство музея и Минкультуры Франции провели встречу с представителями профсоюза, но к соглашению стороны так и не пришли. В это время на улице продолжали ждать туристы, которые еще надеялись увидеть шедевры Лувра.

В субботу, 29 февраля, власти Франции запретили собрания людей в закрытых помещениях численностью больше 5 тыс. человек. В связи с этим сотрудники Лувра отметили, что это ограничение касается и их, поскольку музей каждый день посещают гораздо больше, чем 5 тыс. человек.

Руководство Лувра отметило, что понимает беспокойство работников, но при этом каждый отдельный зал вмещает меньше, чем 5 тыс. человек, поэтому данное распоряжение властей не должно касаться музея.

Во Франции зафиксировано 130 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли.

На прошлой неделе в Лувре закончился специальная выставка Леонардо да Винчи, которая привлекла рекордные 1,1 млн человек.