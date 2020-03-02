Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8784 RUR   0.0254 GBR   2.18 TRY   0.2735

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.76 -2.33 Brent 50.52 -1.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.03.2020 20:24

Лувр закрылся из-за опасений сотрудников в связи с распространением COVID-19

Лувр не работает уже второй день подряд из-за опасений сотрудников самого посещаемого музея мира относительно распространения коронавируса.

Как сообщает Associated Press, решение не выходить на работу было принято профсоюзом работников Лувра. В понедельник, 2 марта, руководство музея и Минкультуры Франции провели встречу с представителями профсоюза, но к соглашению стороны так и не пришли. В это время на улице продолжали ждать туристы, которые еще надеялись увидеть шедевры Лувра.

В субботу, 29 февраля, власти Франции запретили собрания людей в закрытых помещениях численностью больше 5 тыс. человек. В связи с этим сотрудники Лувра отметили, что это ограничение касается и их, поскольку музей каждый день посещают гораздо больше, чем 5 тыс. человек.

Руководство Лувра отметило, что понимает беспокойство работников, но при этом каждый отдельный зал вмещает меньше, чем 5 тыс. человек, поэтому данное распоряжение властей не должно касаться музея.

Во Франции зафиксировано 130 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли.

На прошлой неделе в Лувре закончился специальная выставка Леонардо да Винчи, которая привлекла рекордные 1,1 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛУВР, КОРОНАВИРУС, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


В Париже Лувр закрыт из-за забастовки сотрудников Макрон пообещал оправдать ожидания Европы и мира от Франции В Лувре призывают жертвовать деньги на реставрацию Ники Самофракийской Женщина исписала маркером картину "Свобода на баррикадах" Делакруа в филиале Лувра

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]