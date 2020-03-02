Лувр закрылся из-за опасений сотрудников в связи с распространением COVID-19

Лувр не работает уже второй день подряд из-за опасений сотрудников самого посещаемого музея мира относительно распространения коронавируса.
Как сообщает Associated Press, решение не выходить на работу было принято профсоюзом работников Лувра. В понедельник, 2 марта, руководство музея и Минкультуры Франции провели встречу с представителями профсоюза, но к соглашению стороны так и не пришли. В это время на улице продолжали ждать туристы, которые еще надеялись увидеть шедевры Лувра.
В субботу, 29 февраля, власти Франции запретили собрания людей в закрытых помещениях численностью больше 5 тыс. человек. В связи с этим сотрудники Лувра отметили, что это ограничение касается и их, поскольку музей каждый день посещают гораздо больше, чем 5 тыс. человек.
Руководство Лувра отметило, что понимает беспокойство работников, но при этом каждый отдельный зал вмещает меньше, чем 5 тыс. человек, поэтому данное распоряжение властей не должно касаться музея.
Во Франции зафиксировано 130 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли.
На прошлой неделе в Лувре закончился специальная выставка Леонардо да Винчи, которая привлекла рекордные 1,1 млн человек.
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