В Китае за последние сутки коронавирусом заразились в девять раз меньше человек, чем за его пределами - глава ВОЗ

За последние сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за пределами Китая в девять раз превышает зафиксированные случаи в пределах страны, сообщил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"За последние 24 часа почти в девять раз больше случаев заражения COVID-19 зафиксировано за пределами Китая, нежели внутри него. Основную обеспокоенность вызывают эпидемии в Республике Корея, Италии, Иране и Японии", - заявил Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Между тем, глава ВОЗ подчеркнул, что количество случаев заражения "уханьским" вирусом "продолжает снижаться".
"Вчера ВОЗ сообщала о 206 случаях, что является самым низким показателем с 22 января", - отметил Гебрейесус.
По данным ВОЗ, на данный момент количество инфицированных в мире превышает 88,9 тыс., 90% из них приходится на Китай.
Всего в мире зарегистрировано более 3060 летальных исходов.
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