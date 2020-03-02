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Здравоохранение 02.03.2020 20:45

Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ

В ВОЗ насчитали более 130 стран, в которых еще не были выявлены случаи заражение коронавирусом нового типа (COVID-19).

"Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19. В некоторых странах зафиксированы первые случаи только вчера", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

Он отметил, что в некоторых странах зафиксированы случаи заражения групп людей, в которых передача вируса состоялась между членами семьи и при близких контактах.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев.

Всего в мире зарегистрировано более 3060 летальных исходов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]