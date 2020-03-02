Порядка 130 стран пока не затронуты коронавирусом - глава ВОЗ

В ВОЗ насчитали более 130 стран, в которых еще не были выявлены случаи заражение коронавирусом нового типа (COVID-19).
"Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19. В некоторых странах зафиксированы первые случаи только вчера", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.
Он отметил, что в некоторых странах зафиксированы случаи заражения групп людей, в которых передача вируса состоялась между членами семьи и при близких контактах.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. При этом на Китай приходится 90% случаев.
Всего в мире зарегистрировано более 3060 летальных исходов.
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