Анкара пытается оказать давление на ЕС при помощи миграционного кризиса, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник назвала попыткой давления на ЕС решение Анкары открыть границы для беженцев, желающих перебраться из Турции в Евросоюз.
"Я считаю это полностью неприемлемым. (. . .) Президент Эрдоган и его правительство не проинформировали нас об их недовольстве, вместо этого они ведут борьбу посредством мигрантов", - приводят слова канцлера западные СМИ.
В то же время она признала, что нагрузка на Турцию в миграционной сфере возросла. Меркель при этом призвала путем диалога с Анкарой вернуться к статус-кво, когда Турция при поддержке ЕС выполняет свои обязательства по отношению к нелегальным мигрантам.
В свою очередь член Европейской комиссии, ответственный за вопросы миграции, Маргаритис Схинас заявил, что "никто не может шантажировать ЕС или угрожать ему".
"Каждый раз, когда ЕС проверяют на прочность, как это происходит сейчас, единство (стран-членов ЕС - ИФ) должно брать верх", - подчеркнул он.
Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев, объяснив это неспособностью справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.
В Европе теперь опасаются нового миграционного кризиса, похожего на тот, который потряс ее в 2015 году. Власти Греции направили на границу с Турцией силы безопасности страны и разместили там дополнительные отряды полиции. Греция заявила, что на месяц приостанавливает прием прошений о предоставлении убежища.
В понедельник президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган предупредил, что в Европу скоро направятся миллионы беженцев. В свою очередь, по данным главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, в понедельник число направляющихся в ЕС через Грецию или Болгарию беженцев превысило 117 тыс. человек.
Однако МИД ФРГ, ссылаясь на доклады Европейской комиссии и Международной организации по миграции, ранее сообщил, что на турецкой территории возле границ ЕС скопилось от 7 до 13 тыс. человек.
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