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ТЭК 02.03.2020 21:22

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в понедельник на встрече с президентом компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнагом Абдуллаевым.

"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь. Полагаю, что такое сотрудничество будет интересно и компании SOCAR", - сказал Сергей Румас, слова которого приводятся в сообщении правительства Беларуси.

Глава правительства напомнил, что у Беларуси с SOCAR большая история работы на нефтяном рынке. Республика покупала у этой компании нефть в 2011 и 2016 годах, азербайджанская сторона покупает белорусские нефтепродукты.

"Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации. Но в условия продолжения налогового маневра к 2024 году нефть для Беларуси будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси, - подчеркнул Румас. - Поэтому по данному направлению мы хотим искать надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика работы, SOCAR как раз может быть таким надежным партнером".

При этом премьер-министр отметил, что белорусская сторона не исключает поставки нефти из РФ. "Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня", - пояснил он.

Кроме того, специалисты компании SOCAR сейчас выполняют строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ.

"С удовлетворением хочу сказать, что отзывы от руководства "Белнефтехима", Мозырского НПЗ очень положительные, действительно, ваши специалисты очень качественно делают эту сложную работу", - сказал Румас.

По его словам, с учетом большого опыта SOCAR в строительной сфере и работы на Мозырском НПЗ белорусская сторона заинтересована в присутствии высококвалифицированных трудовых ресурсов азербайджанской компании на строительстве других крупных инвестиционных проектов в Беларуси.

Румас также выразил надежду, что нынешняя встреча будет очередным шагом к укреплению двусторонних отношений в нефтяной отрасли между SOCAR и концерном "Белнефтехим".

Как сообщалось ранее, в марте ожидаются поставки двух танкеров от Госнефтекомпании Азербайджанаобщим объемом 170 тыс. тонн с последующей транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды на Мозырский НПЗ. При этом, SOCAR планирует 5-6 марта направить из турецкого порта Джейхан первый танкер с нефтью. Второй танкер выйдет из Супсы ориентировочно 20 марта.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, SOCAR, КОНТРАКТ


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